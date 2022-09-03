Kız Kulesi neden kapalı? Kız Kulesi yıkıldı mı? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü duyurdu
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'ne yönelik sosyal medyada dolaşan iddialara ilişkin açıklama geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekerken, çalışmaların 2022 yılı sonunda biteceğini ifade etti.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'dan 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çeken Yazgı, 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade etti.
İşte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın açıklaması:
1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.
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