05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Avro Bölgesi'ne yatırımcı güveni en düşük seviyede! 27 yılın rekoru

Avro Bölgesi'ne yatırımcı güveni en düşük seviyede! 27 yılın rekoru

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Avro Bölgesi’ne yatırımcı güveni en düşük seviyede! 27 yılın rekoru

Ağustosta eksi 25,2 puan olan Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, ekonomide resesyona ilişkin endişelerle bu ay eksi 31,8 puana geriledi. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide resesyona yönelik endişelerle Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA