AK Parti yaptıkça CHP kendine mal ediyor: Şimdi de sosyal konutu sahiplendiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 81 ile 150 bin konut yapılacağını müjdelemesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan, Tekin gelişmeyi kendisine mal ederek, "Daha bu sabah yazdığım şeyi Erdoğan akşam açıkladı. Bizi takip etmeye devam edin." ifadelerini kullandı.