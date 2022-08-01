AK Parti yaptıkça CHP kendine mal ediyor: Şimdi de sosyal konutu sahiplendiler
Ana muhalefet partisi CHP, hükümetin hayata geçirdiği projeleri sahiplenmeyi sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KYK kredi borçları ve ÖTV'de atılan adımları sahiplenmesinin ardından CHP'li Gürsel Tekin de, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen sosyal konut projesini kendisine mal etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, iktidarın hayata geçirdiği projeleri sahipleniyor.
Söylemlerinin merkezine, "Ben söyledim, yaptılar" imasını koyan CHP lideri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarını ve ÖTV'de atılacak adımları sahiplenmişti.
CHP'Lİ GAZETECİ İTİRAF ETMİŞTİ: BÜROKRATLAR PROJELERİ CHP'YE SIZDIRIYOR
CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'na, bürokratlar tarafından hükümetin planlarının sızdırıldığını itiraf etmişti.
Gürses, gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.
CHP'LİLER HÜKÜMETİN PROJELERİNİ SAHİPLENMEYE DOYMUYOR
Gelişmeler sıcaklığını korurken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, genel başkanı gibi benzer bir algı çalışmasına girişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 81 ile 150 bin konut yapılacağını müjdelemesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan, Tekin gelişmeyi kendisine mal ederek, "Daha bu sabah yazdığım şeyi Erdoğan akşam açıkladı. Bizi takip etmeye devam edin." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERMESİ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
CHP'nin AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri sahiplenmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar hep o söyledi ben yaptım." demişti.
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