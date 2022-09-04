Semra Güzel’in tutuklanması şehit ailelerini sevindirdi: Bu haine en ağır ceza verilsin
Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP’li Semra Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güzel’in tutuklanması, şehit ailelerini ve gazileri mutlu etti. Şehit Aileleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, "Hak ettiği en ağır cezayı alması temennimizdir." ifadelerini kullandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in çıkarıldığı mahkemede tutuklanması şehit ailelerini ve gazileri mutlu etti.
SABAH'a konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, terörist Semra Güzel'in yurtdışına kaçmak isterken yakalanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Güzel'in, binlerce Mehmetçiğin katledilmesinde rolü olduğunu belirten Ege, "Onlara destek veren ve bizzat dağdaki terörist sevgilisi ile fotoğrafları bulunan, dağdaki teröristlere mesaj gönderen, 'Biz sırtımızı Kandil'e dayadık' diyen, 'Apo'nun heykeli dikilecek' diyen zihniyetin temsilcilerinin, asla Meclis çatısı altında olmasını istemiyoruz. Bütün teröristlerin ve teröristlere destek verenlerin Türk yargısı önünde hesap vermeleri tek dileğimizdir. İnşallah hak ettikleri en ağır cezayı alırlar. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
PKK'LI terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde önceki gün yakalanan HDP milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.
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