HDP'nin kuyruk acısı devam ediyor! Semra Güzel'in tutuklanması sonrası yine tehdit dili: Bu memleketi başınıza yıkacağız
Türkiye'de arkasında durduğu PKK gibi tehdit dilini seven HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak konuya ilişkin paylaşımda bulunan HDP'li Sezai Temelli " Diyarbakır’ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.
BU MEMLEKETİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptığı açıklamada HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin "Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.
Temelli paylaşımında "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." dedi.
"MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise "Semra Güzel'in tutuklanması halkların iradesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Tarihten ders almayanlar tarih önünde hesap vermeye mahkûmdur. Akp-Mhp iktidarından halkımızla birlikte mutlaka hesap soracağız." sözleriyle tehditler savundu.
"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA YARGILANACAKSINIZ"
Geçtiğimiz aylarda TBMM Karma Komisyonu'nda; polise yumruk atan HDP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması görüşmelerinde, HDP'li Meral Danış hükümete tehditler savurmuştu.
Danış, AK Parti sıralarına dönerek "Siz bunun hesabını vereceksiniz. Ama bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda adil yargılanacaksınız. Bu sözü veriyoruz. Siz göreceksiniz en azından haklarınız olacak." ifadelerini kullandı.
SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR AĞIR GELDİ
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, olası sınır ötesi harekat nedeniyle Türkiye'ye tehditler savurdu.
HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER: TSK 'SALDIRILARA' DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin Irak'ta 'saldırılarda bulunduğunu' ve bunun da yeni olmadığını öne süren Özsoy, "Türkiye'nin üsleri ve askerleri hala orada, bombalama ve saldırılar devam ediyor" dedi.
"TÜRKİYE AĞIR ASKERİ FATURA ÖDER"
Skandal açıklamalarının devamında, iktidarın asıl amacının 'Kürt düşmanlığı' olduğunu iddia eden HDP'li vekil, "Türkiye, gözünü karartıp, Rojava'ya saldırırsa öyle kolay bir savaş olmayacak. Hem Kürtlerin hazırlıkları var hem de mevcut durumda Suriye'deki statükonun dağılmamasını isteyen çok sayıda güç var. Onlarda savaşa direk ya da dolaylı müdahil olurlar. Bu güç dengesi ve pozisyonda hiç kimsenin istemediği bir savaşa Erdoğan girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.
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