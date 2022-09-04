Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf soruları yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Eylül Pazar günü düzenlenen sınavın ardından öğrenciler İOKBS soruları için sorgulama yapacaklar. Peki, Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...