03 Eylül 2022, Cumartesi
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Ankara'nın köylerinde su faturası şoku! Köyde olmayana bile 3 bin lira fatura geldi
Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Akkoyunlu köyünde su faturası şaşkınlığı yaşanıyor. Daha önce 50-60 lira gelen faturalar bir anda 3-4 bin liralara yükseldi. Çevre köylerde de yaşanan problemle ilgili muhtar büyükşehir belediyesine tepki gösterdi, köylüler de faturaların düzeltilmesini istedi.