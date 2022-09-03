Ankara'nın köylerinde su faturası şoku! Köyde olmayana bile 3 bin lira fatura geldi

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Akkoyunlu köyünde su faturası şaşkınlığı yaşanıyor. Daha önce 50-60 lira gelen faturalar bir anda 3-4 bin liralara yükseldi. Çevre köylerde de yaşanan problemle ilgili muhtar büyükşehir belediyesine tepki gösterdi, köylüler de faturaların düzeltilmesini istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN