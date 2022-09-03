03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'nın köylerinde su faturası şoku! Köyde olmayana bile 3 bin lira fatura geldi

Ankara'nın köylerinde su faturası şoku! Köyde olmayana bile 3 bin lira fatura geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 15:35
Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Akkoyunlu köyünde su faturası şaşkınlığı yaşanıyor. Daha önce 50-60 lira gelen faturalar bir anda 3-4 bin liralara yükseldi. Çevre köylerde de yaşanan problemle ilgili muhtar büyükşehir belediyesine tepki gösterdi, köylüler de faturaların düzeltilmesini istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek
Başkan Erdoğan: Kızılelma oyunu değiştirecek
Ankara’nın köylerinde su faturası şoku
Ankara'nın köylerinde su faturası şoku
Balık fiyatlarında son durum
Balık fiyatlarında son durum
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı!
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı!
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Güngören’de kadına şiddet kamerada!
Güngören'de kadına şiddet kamerada!
Yürekli direnişin 4. yılı
Yürekli direnişin 4. yılı
Metrobüs yolu tehlike oluşturuyor
Metrobüs yolu tehlike oluşturuyor
Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı
Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’festival’ tepkisi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'festival' tepkisi
Futbolculardan Muhammet’e destek
Futbolculardan Muhammet'e destek
Biriken su tahliye edildi
Biriken su tahliye edildi
Daha Fazla Video Göster