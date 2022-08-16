Ankara’nın 70 milyonu nerede! Sağanak yağış AŞTİ’yi göle çevirdi! Hani yenilemiştiniz Yavaş?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarıların ardından geçtiğimiz gün Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında şiddetli yağış meydana geldi. İstanbul'da birçok ilçede su baskınları yaşanırken zor anlar yaşayan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.