25 Ağustos 2022, Perşembe
CHP'li Mansur Yavaş'ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her zaman olduğu gibi şeffaf ihale vaadini de unuttu. Büyükşehir bütçesinin yüzde 71'inin, açık ihale olmadan doğrudan temin usulüyle harcandığı ortaya çıktı. Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, "19 daire başkanlığında doğrudan temin sınırı aşıldı." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 14:22
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