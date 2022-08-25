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CHP'li Mansur Yavaş'ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her zaman olduğu gibi şeffaf ihale vaadini de unuttu. Büyükşehir bütçesinin yüzde 71'inin, açık ihale olmadan doğrudan temin usulüyle harcandığı ortaya çıktı. Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, "19 daire başkanlığında doğrudan temin sınırı aşıldı." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 14:22
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CHP’li Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendi yayımladığı genelgeye uymadığı ortaya çıktı. Yavaş'ın yayımladığı genelgede; iştiraklerin bütçesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken öncelikle temel ihale usullerini uygulamalarını, pazarlık usulü ile birlikte doğrudan temin yöntemine ise istisnai olarak başvurmalarını istedi. Yavaş'ın genelgesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 71'inin açık ihale olmadan doğrudan temin usulü harcama yapıldığı tespit edildi.

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CHP’li Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 yılı raporuna göre Büyükşehir'in toplam harcamaların (7.680.062.726,75 TL) yüzde 27'si doğrudan temin usulüyle harcandı. Raporda; Özel Kalem Müdürlüğü'nün mal ve hizmet alımının tamamını 22/D doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmiş olduğu, toplam mal ve hizmet alımının net bütçe ödeneği içerisindeki gerçekleşen harcama tutarının yüzde 79,56 olduğu bildirildi.

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CHP’li Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

YAVAŞ DA BU DURUMU BİLİYOR

Denetim Komisyonu Başkanı olan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir konuştu;

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CHP’li Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda toplam bütçenin yüzde 71'i olarak doğrudan temin usulü harcama yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü dahil mal ve hizmet alımının tamamı kapalı kapılar ardında yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

Denetim Komisyonuna verilen, harcama belgelerin de 2.080.157.500 TL'si doğrudan temin şeklinde, başka bir ifade ile toplam harcama olan 7.680.062.726,75 TL'nin, %27'sinin doğrudan temin usulü (açık ihale) ile harcanmış olduğu. Doğrudan temin usulüne göre yapılabilecek harcamalarda yasal mevzuat olan %10'luk sınır %17 oranında aşılmıştır.