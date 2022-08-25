CHP’li Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha sözde kaldı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

Denetim Komisyonuna verilen, harcama belgelerin de 2.080.157.500 TL'si doğrudan temin şeklinde, başka bir ifade ile toplam harcama olan 7.680.062.726,75 TL'nin, %27'sinin doğrudan temin usulü (açık ihale) ile harcanmış olduğu. Doğrudan temin usulüne göre yapılabilecek harcamalarda yasal mevzuat olan %10'luk sınır %17 oranında aşılmıştır.



