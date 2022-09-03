Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’festival’ tepkisi: Tahrik ve tacizleri yanlış çok tehlikelidir

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAHRİK VE TACİZLERİ YANLIŞTIR"

MHP'li belediyelerin festival programlarında "edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü" bulunduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."