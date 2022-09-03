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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'festival' tepkisi: Tahrik ve tacizleri yanlış çok tehlikelidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’festival’ tepkisi: Tahrik ve tacizleri yanlış çok tehlikelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'festival iptalleri' üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi. CHP liderinin tahrik, tacizlerinin yanlış ve çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur." dedi.

Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAHRİK VE TACİZLERİ YANLIŞTIR"

MHP'li belediyelerin festival programlarında "edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü" bulunduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."

KILIÇDAROĞLU 'FESTİVALLER' ÜZERİNDEN VALİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iptal edilen festivaller üzerinden, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" tehdidinde bulunmuştu.

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