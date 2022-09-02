Kılıçdaroğlu’ndan KHK’lılar için yeni adım! Yardımcısı Yüksel Taşkın’ı FETÖ’cülerin yayınına gönderdi

KHK'LILARIN TAMAMININ GÖREVİNİ İADE EDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını verdi.