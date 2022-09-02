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Kılıçdaroğlu'ndan KHK'lılar için yeni adım! Yardımcısı Yüksel Taşkın'ı FETÖ'cülerin yayınına gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Kılıçdaroğlu’ndan KHK’lılar için yeni adım! Yardımcısı Yüksel Taşkın’ı FETÖ’cülerin yayınına gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantılı KHK'lıların tamamına görev iadesi yapılacağını açıklamasının ardından CHP'den yeni bir adım daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ’cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.

BİR ARKADAŞIMIZ BU İŞLERLE İLGİLENECEK

Önceki gün Samsun'da KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.

YARDIMCISI FETÖ'CÜLERİN YAYININA KATILDI

Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'cülerin programlar yaptığı KHK TV isimli youtube kanalına konuk oldu.

Yüksel Taşkın, TSK'nın terör örgütüne karşı sınır ötesi harekatını kınayan sözde "barış akademisyenleri" arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı.

KHK'LILARIN TAMAMININ GÖREVİNİ İADE EDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu FETÖ’cülere yine göz kırptı

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