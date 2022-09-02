Kılıçdaroğlu'ndan KHK'lılar için yeni adım! Yardımcısı Yüksel Taşkın'ı FETÖ'cülerin yayınına gönderdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantılı KHK'lıların tamamına görev iadesi yapılacağını açıklamasının ardından CHP'den yeni bir adım daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ’cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.
BİR ARKADAŞIMIZ BU İŞLERLE İLGİLENECEK
Önceki gün Samsun'da KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.
YARDIMCISI FETÖ'CÜLERİN YAYININA KATILDI
Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'cülerin programlar yaptığı KHK TV isimli youtube kanalına konuk oldu.
Yüksel Taşkın, TSK'nın terör örgütüne karşı sınır ötesi harekatını kınayan sözde "barış akademisyenleri" arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı.
KHK'LILARIN TAMAMININ GÖREVİNİ İADE EDECEĞİZ
Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?
- Altın neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 1 Eylül güncel altın fiyatları...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?
- SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
- Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
- Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...
- 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...