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Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar! Alınan karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Rekabet Kurulu’na üst üste atamalar! Alınan karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de atamalara ilişkin alınan karar Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Karara göre Rekabet Kurulu'nun yönetim kadrosuna yeni isimler atandı. İşte detaylar...

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