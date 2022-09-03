Makine arızası yapan gemi Boğaz trafiğini kilitledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürüne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 İsimli botlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı. Geminin makine arızası giderildikten sonra seyrine devam etti. İstanbul boğazı tekrar gemi trafiğinde açıldı.

Dün gece ise Lady Zehma isimli kargo gemisi Bebek sahilinde karaya oturmuş, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı.