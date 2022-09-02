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Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı: Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılık karara itiraz etti

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı: Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılık karara itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest kaldı. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ban'ın kararına itiraz etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ban'ın kararına itiraz etti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı ifade edildi.

Dilekçede, Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanarak, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

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