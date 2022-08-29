Son dakika | THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı

KAMUOYUNA DUYURU THK ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ ÜNSAL BAN HAKKINDA DEVAM EDEN DAVA ve SORUŞTURMALAR

Prof. Dr. Ünsal BAN 2010 yılında Üniversite kurmak isteyen Türk Hava Kurumu Başkanı Osman YILDIRIM'a yardımcı olmuş, 07/09/2010 tarihinde kurulan THK Havacılık Vakfı'nda 07/02/2014 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve 2011 yılında THK Üniversitesinin kurulmasından sonra da Rektör olarak 2015 yılına kadar görev almıştır. THK Üniversitesi eski Mütevelli Heyet Başkanı Osman YILDIRIM ve eski Rektörü Prof. Dr. Ünsal BAN'ın gerçekleştirdiği usulsüzlüklerin www.airporthaber.com isimli internet sitesinde yayınlanan haberde yer alması ve iddiaların suç ihbarı sayılması üzerine Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 10/04/2014 tarihli yazısı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesi ile gerçekleşmiştir. Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra hakkında THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Osman YILDIRIM ve Üniversite çalışanlarıyla birlikte THK üniversitesini zarara uğratmaktan dolayı çok sayıda davalar açılmıştır. Yapılan yargılamalar sırasında faillerden Ünsal BAN ve Nevin YÖRÜK'ün fiillerin işlendiği tarihte Rektör ve Rektör Yardımcısı sıfatına haiz olması nedeniyle 2547 Sayılı Kanun'un 53/c Maddesine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca soruşturmanın yapılması gerektiği mütalaası ile suç teşkil ettiği iddia edilen konulara ilişkin soruşturmalar usulünce yapılmadığı gerekçesiyle mahkemelerce YÖK'e intikal ettirilmiştir. YÖK'den usulünce soruşturulması istenilen ve halen mahkemelerde derdest olan konular özetle içerik olarak aşağıda açıklanan hususları kapsamaktadır: Macun Mahallesinde iller Bankasının üstünde anayola cepheli mülkiyeti Üniversiteye gelir amaçlı THK Başkanlığınca devredilen 11.593 m2 arsayı usulsüz bir şekilde Üniversiteye % 20 den az pay almak suretiyle kat karşılığı inşaata konu ettirmek ve elde edilen 70 daireyi de üçte bir fiyatına bir emlakçıya toptan sattırmak, Ünsal BAN talimatlarıyla Mütevelli Heyet Karar Defterine Mütevelli Heyetin bilgisi dışında sonradan eklemeler yaptırmak suretiyle Rektör maaşını 2012 yılında 100.000,00-TL 'ye çıkarmak suretiyle haksız maaş almak, 2013 ve 2014 yıllarında Üniversitenin tanıtımı ve reklamı adıyla arcama yapmak suretiyle üniversite gelirlerini şirketlere aktarmak ve bunlardan birinde de aynı iş için mükerrer olarak 619.500,00-TL ödeme yapmak, 2012-2014 yılları arasında Üniversite personeli dahi olmayan çalışanların yakını ve akrabası birçok kişiyi çok defa Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak yurtdışı seyahatlere göndererek giderlerini üniversiteden ödetmek, 2 Osman YILDIRIM ve Ünsal BAN'ın akraba ve yakınlarını (eş, çocuk, yeğen vb.) sanki Üniversite öğrencisiymiş gibi tüm masrafları Üniversite tarafından karşılanarak Amerika'ya göndermek,. Pahalı saat ve hediyeler almak, özel olarak kendisinin yazdığı "Bir Liderin Ekonomi Gündemi 365" adlı kitabı 75.600,00-TL ye bastırmak ve masraflarını Üniversiteden ödetmek, Üniversite idari yöneticilerine ve çeşitli çalışanlara çeşitli görevler verilmiş göstererek ödemeler yaptırmak, Bazı akademik personeli kendisine özel yardımcı olarak çalıştırmak ve Üniversitede ek ders yapıyor göstererek bunlara ödemeler yaptırmak gibi konular ile Üniversiteyi zarara uğratmak fiillerinden oluşmaktadır. Bu konulara ilişkin mahkemelerde açılmış davalar aşağıda yer almaktadır. Ayrıca THK Üniversitesi 2012 yılından itibaren pilotaj bölümüne kaldıracak gücü olmamasına rağmen uçuş bedeli dahil dört yıl sabit Türk Lirası olarak eğitim-öğretim ücreti belirlemiş ve bunun sonucunda büyük külfet ve maaliyetle karşılaşmıştır. Aynı şekilde o yıllarda yurt dışından getirilen 200 civarında öğrencinin eğitim öğretim maliyetlerinin THK tarafından karşılanması Rektör Ünsal BAN tarafından istenmiş ve Osman YLDIRIM tarafından THK Genel Yönetim Kurulundan izin alınmaksızın uygun görülmüştür. Bu konular YÖK'e düzenlenen 08.04.2021 tarihli raporla intikal ettirilmiş ve Üniversiteyi büyük mali yük altına sokmak, bundan dolayı SGK ve Vergi borçlarının oluşmasına neden olmak ve 70.698.000.- TL Üniversiteyi zarara uğratmaktan 19.04.2021 tarihli yazıyla soruşturma yapılması istenmiştir.

THK ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN ÜNSAL BAN DAVALARI CEZA DAVALARI

1. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi 2015/242 E. Konusu: Helikopter İhalesinde yapılan usulsüzlükler

2. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2010/172 E. Konusu: (İş bu dosya bir çok dosyanın birleşiminden oluşmaktadır. Dosya kapsamındaki tüm konular aşağıda yer almaktadır.) -Macunköy Arazisi ile ilgili yapılan usulsüzlükler -İHA Projesi kapsamında yapılan usulsüzlükler -Buse ve Celal YUMRUKAYA yurt dışı görevlendirmesinde yapılan usulsüzlükler -Mütevelli Heyet Karar Defterinde usulsüzlükler yapılarak Ünsal BAN'ın 100.000-TL maaş almasının sağlanması -5 adet saatin özel kullanım için satın alınarak Üniversite'ye faturalandırılması Dosya YÖK'de incelemededir.

3. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/375 E. Konusu: THKÜ Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği'ne aykırı işlemler gerçekleştirmek

4. Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/334 E. Konusu: Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde ders saatlerine ilişkin yapılan usulsüz işlemler Dosya YÖK'de incelemededir.

5. Ankara Batı 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/790 E. Konusu: Berkem Temizlik Ltd. Şti. Firmasına dair gerçekleştirilen usulsüz işlemler Dosya YÖK'de incelemededir.

6. Ankara Batı 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/752 E. Konusu: Gülşen CENGİZ YILDIRIM'a THKÜ Seyahat Yönergesi'ne akırı olarak yapılan ödemeler Dosya YÖK'de incelemededir.

7. Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/308 E. Konusu: THKÜ Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği'ne aykırı olarak güvenlik hizmeti alınmasına yönelik ihalelerde yapılan usulsüzlükler.

8. Ankara Batı 12. Asliye ceza Mahkemesi 2022/118 E. Konusu: Gülşen CENGİZ YILDIRIM'ın ABD ve İzmir'e seyahatlerine ilişkin THKÜ Seyahat Yönergesi'ne aykırı yapılan ödemeler

9. Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2022/309 E. Konusu: Haksız olarak ek ders ücretlerine ilişkin yapılan ödemeler HUKUK DAVALARI 1. Ankara Batı 2. İş Mahkemesi 2021/302 E. Konusu: İtirazın İptali Davası ( ABD ve İzmir görevlendirmelerinde Gülşen CENGİZ YILDIRIM'a yapılan usulsüz ödemeler nedeni ile başlatılan icra takibine istinaden.) 2. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/275 E. Konusu: Macunköy Arazisine ilişkin yapılan usulsüzlüklere istinaden açılan alacak davası ile tapu iptali ile tescili talebi 3. Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/162 E. Konusu: İtirazın İptali Davası (Ekonomi Gündemi isimli kitabın basım maliyeti nedeni ile başlatılan icra takibine istinaden.) Durumu: Dosya İstinafta 4. Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/311 E. Konusu: İtirazın İptali Davası (Ünsal BAN'a yapılan fazla maaş ödemelerine ilişlin başlatılan icra takibine istinaden.) 5. Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/130 Konusu: Tazminat Davası (Seyahat Harcamaları Nedeni İle) 6. Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/163 E. Konusu: Tazminat Davası (Vaughn College görevlendirmelerinde kişilerin Üniversite'yi zarara uğratıcı şekilde yurt dışına gönderilmeleri nedeni ile) 7. Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/275 E. Konusu: Tazminat Davası (Reklam Ve Tanıtım Faaliyetlerinin THKÜ zararına olacak şekilde gerçekleştirilmesine istinaden.) 8. Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/131 E. Konusu: Tazminat Davası (Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde Sağlık Kurumları Yüksek Lisans kapsamında rücu davası) 9. Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/94 E. Konusu: İtirazın İptali Dasvası (ABD ve İzmir görevlendirmelerinde THKÜ Seyahat Yönergesi'ne aykırı ödemeler nedeni ile başlatılan icra takibine istinaden.)