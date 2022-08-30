Muğla’da yakalanan Ünsal Ban’ın kaçış planı ortaya çıktı! Hangi ülkeye gidecekti?

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla Milas'ta yakalanan ve Ankara'ya getirilen eski Türk Hava Kurumu Rektörü Ünsal Ban'ın kaçış güzergahının detayları da belli oldu. Yunanistan'da ev satın alan ve bu yolla golden vize sahibi olan Ban'nın bu ülkeye gideceği tespit edildi.