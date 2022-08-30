30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muğla'da yakalanan Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı! Hangi ülkeye gidecekti?

Muğla'da yakalanan Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı! Hangi ülkeye gidecekti?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Muğla’da yakalanan Ünsal Ban’ın kaçış planı ortaya çıktı! Hangi ülkeye gidecekti?

Yurt dışına kaçmak için plan yapan eski Türk Hava Kurumu Rektörü Ünsal Ban, Muğla'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Yakış planının detayları ortaya çıkan Ban'ın hedefindeki ülke de belli oldu. İşte Ban'ın yaptığı kaçış planının detayları.

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla Milas'ta yakalanan ve Ankara'ya getirilen eski Türk Hava Kurumu Rektörü Ünsal Ban'ın kaçış güzergahının detayları da belli oldu. Yunanistan'da ev satın alan ve bu yolla golden vize sahibi olan Ban'nın bu ülkeye gideceği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

BOTLA YUNAN KARASULARINDAKİ YATA GİDECEKTİ

Yurt dışına kaçacak olan Ünsal Ban'ın nasıl kaçacağının detayları da belli oldu. Ankara İstihbarat ve Asayiş ekiplerince takip altında bulundurulan Ünsal Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak, daha önce kullanmadığı bir başka araçla, Muğla'ya doğru, olası polis uygulamalarından kurtulmak üzere dağ yollarını kullandığı ortaya çıktı.

Muğla'ya ulaştığında ise Betina isimli yat ile Yunanistan'a kaçacağının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile istihbarat destekli olarak yakalanmasının sağlandığı öğrenildi.

YAT MÜRETTABATI İLE KAPTAN DA GÖZALTINA ALINDI

Betina isimli yatın kaptanının yatı Yunan karasularında bırakarak, "Betina One" isimli, daha küçük sürat motoru ile büyük yata bağlı olarak seyrüsefer yapılabilen Bodrum Marinaya geldikleri, Ünsal Ban ile buluştuklarında ise Ban'ı, Yunan karasularında bulunan Betina isimli büyük tekneye götüreceği öğrenildi.



Ban'ın kaçış yapacağı Malta Bandıralı yatta görevli olan ve Ban'ın aile şirketinde SGK kaydı bulunan kaptan ile mürettabat da gözaltına alındı.

KAÇIŞ GÜZERGAHI YUNANİSTAN

Hakkında eşine ait kişsel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşan ve tehdit, şantaj şikayeti bulunan ve THK Üniversitesi'ni zarara uğratmaktan çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın deniz yoluyla, ev satın aldığı, bu yolla golden vize sahibi olduğu ve çocukları için de 3 hafta önce golden vize aldığı Yunanistan'a gideceği tespit edildi.

THK Üniversitesi eski rektörü Ban yakalandı THK ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ BAN YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA