Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Ankara Gölbaşı'ndaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken suçüstü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.
ÜNSAL BAN'IN ŞOFÖRÜNÜN EVİNE BASKIN! EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI / VİDEO
BAN'IN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNE BASKIN
Ban'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, kendisiyle birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K.'nın Gölbaşı İlçesindeki evine baskın yapıldı.
EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI
Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ahmet K.'nın evinin bahçesinde evrak ve dijital materyal yakan eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. gözaltına alınarak, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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