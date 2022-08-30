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Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Ankara Gölbaşı'ndaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken suçüstü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

ÜNSAL BAN'IN ŞOFÖRÜNÜN EVİNE BASKIN! EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI / VİDEO

BAN'IN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNE BASKIN

Ban'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, kendisiyle birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K.'nın Gölbaşı İlçesindeki evine baskın yapıldı.

EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI

Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ahmet K.'nın evinin bahçesinde evrak ve dijital materyal yakan eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. gözaltına alınarak, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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