Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak! Yağmurluk ve şemsiyeleri hazırlayın... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporda yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Vatandaşlardan meteorolojinin uyarılarına kulak vermeleri çağrısı da bulunulurken, yağışın etkisini kaybedeceği gün de paylaşıldı. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporda hava sıcaklıklarının düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
İstanbul için gün paylaşan Meteoroloji, vatandaşların raporu dikkate almaları konusunda uyardı.
SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞÜYOR
Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
PERŞEMBE'YE KADAR SÜRECEK
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
Bazı illerimizde beklenen hava durumu şöyledir:
Ankara : Önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.
En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 17/28, Salı: 15/25, Çarşamba: 12/23
İstanbul: 06.09.2022 Salı gününe aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,
En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 21/27, Salı: 19/26, Çarşamba: 20/26
İzmir : Yağış beklenmiyor.
En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 22/32, Salı: 21/31, Çarşamba: 20/32
Konya : Yağış beklenmiyor.
En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 19/29, Salı: 16/24, Çarşamba: 13/23
Sivas : Yağış beklenmiyor.
En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 16/27, Salı: 12/23 Çarşamba: 7/23
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