Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak! Yağmurluk ve şemsiyeleri hazırlayın... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞÜYOR

Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.