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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.

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