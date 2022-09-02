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Son dakika: Yurt başvuruları | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: Yurt başvuruları | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "105 yeni yurt binasını pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız." dedi.

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