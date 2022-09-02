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Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşacak. Başkan Erdoğan açıklamasında, 6 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağını söyledi.

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