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Şırnak'ta 3 terörist daha öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Şırnak’ta 3 terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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