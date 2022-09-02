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Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı! Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi onaylandı

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı! Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi onaylandı

Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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