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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere ağır darbe

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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