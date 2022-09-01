01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü

Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
ABONE OL
Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerden birisinin sözde bölge sorumlusu olduğu ve turuncu kategoride arandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeyi, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" diyerek duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.

"TESLİM OLUN YOKSA SARI TORBA KAÇINILMAZ"

Bakan Soylu'nun açıklaması ise şöyle:

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz

EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;

1'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA