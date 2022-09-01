Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.