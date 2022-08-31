İşte İBB’de HDP’ye ödenen diyet borcu! O şirketi HDP’ye kontenjandan verdik! Eski CHP’li Mehmet Sevigen canlı yayında açıkladı

İşte Mehmet Sevigen'in sözleri:

HDP OLMASA KAZANAMAZDIK

İstanbul'da biz HDP sayesinde kazandık. Onlar oy vermeseydi kazanamazdık. Bizim olduğumuz dönemde 14 belediye kazandık. O dönemde bu döneme bir tane arttıramadılar.