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İşte İBB'de HDP'ye ödenen diyet borcu! O şirketi HDP'ye kontenjandan verdik! Eski CHP'li Mehmet Sevigen canlı yayında açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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İşte İBB’de HDP’ye ödenen diyet borcu! O şirketi HDP’ye kontenjandan verdik! Eski CHP’li Mehmet Sevigen canlı yayında açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen yerel seçimlerde HDP'den destek aldıklarını kabul ederek HDP sayesinde kazandıkları ilçeleri de açıkladı. Diğer yandan seçim sonrası HDP kontenjanından İBB içinde HDP'ye verilen şirketin adını da duyuran Sevigen HDP'nin önümüzdeki seçimlerde daha fazla şey talep edebileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında CHP ile HDP'nin İstanbul'daki ortaklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Sevigen'in sözleri:

HDP OLMASA KAZANAMAZDIK

İstanbul'da biz HDP sayesinde kazandık. Onlar oy vermeseydi kazanamazdık. Bizim olduğumuz dönemde 14 belediye kazandık. O dönemde bu döneme bir tane arttıramadılar.

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ HDP SAYESİNDE ALDIK

Silivri ve Çatalca'yı kaybettik ama HDP sayesinde Esenyurt ve Küçükçekmece'yi kazandık. Büyükşehir'i HDP sayesinde kazandık bunu inkar etmenin anlamı yok.

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"HDP'YE AĞAÇ A.Ş'Yİ VERDİK"

Bir iki daire başkanlığı verdik onlara. Ağaç A.Ş'yi verdik sanırım HDP kontenjanından. Ama HDP'liler İstanbul'u hep beraber yöneteceğimizi zannettiler.

BU SEFER HDP CİDDİ BİR PAZARLIK YAPACAK

Bu sefer oy vermeden önce ciddi bir pazarlık yapacaklardır, oysa oy vermezler.

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