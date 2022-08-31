İşte İBB'de HDP'ye ödenen diyet borcu! O şirketi HDP'ye kontenjandan verdik! Eski CHP'li Mehmet Sevigen canlı yayında açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen yerel seçimlerde HDP'den destek aldıklarını kabul ederek HDP sayesinde kazandıkları ilçeleri de açıkladı. Diğer yandan seçim sonrası HDP kontenjanından İBB içinde HDP'ye verilen şirketin adını da duyuran Sevigen HDP'nin önümüzdeki seçimlerde daha fazla şey talep edebileceğini ifade etti. İşte detaylar...
İşte Mehmet Sevigen'in sözleri:
HDP OLMASA KAZANAMAZDIK
İstanbul'da biz HDP sayesinde kazandık. Onlar oy vermeseydi kazanamazdık. Bizim olduğumuz dönemde 14 belediye kazandık. O dönemde bu döneme bir tane arttıramadılar.
ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ HDP SAYESİNDE ALDIK
Silivri ve Çatalca'yı kaybettik ama HDP sayesinde Esenyurt ve Küçükçekmece'yi kazandık. Büyükşehir'i HDP sayesinde kazandık bunu inkar etmenin anlamı yok.
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"HDP'YE AĞAÇ A.Ş'Yİ VERDİK"
Bir iki daire başkanlığı verdik onlara. Ağaç A.Ş'yi verdik sanırım HDP kontenjanından. Ama HDP'liler İstanbul'u hep beraber yöneteceğimizi zannettiler.
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