CHP’den AK Partili bakan ve milletvekillerine yargılama tehdidi! Ali Mahir Başarır’dan skandal sözler

TEHDİT EDEN SADECE BAŞARIR DEĞİL

Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ, CHP'li Mehmet Tüm ve TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı.

GAZETECİ YAVUZ SELİM DEMİRAĞ: MUTLAKA YARGILYACAĞIZ

Yavuz Selim Demirağ da AK Partilileri hedef alarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"Numara yapıyor, önümüzdeki günlerde yargılanacak ya şimdi benim akli melekelerim yerinde değil diye rapor alıcak. Vallahi de billahi de sadece o mu malum bir zat var yarın o o da yargılamak için karar çıktığında avukatları onun için hemen bir rapor alacaklar, akli dengesi yerinde değil bunları yargılayamazsınız diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız."