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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Antalya’da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Antalya Gazipaşa'da da hissedildi.

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