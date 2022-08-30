Selçuk Bayraktar'dan muhalefetin 'engelleme' operasyonlarına tepki: Küçücük bir takoz projeleri ciddi akamete uğratır
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında, muhalefet tarafından kendilerine uygulanan 'engelleme' operasyonlarına değindi. Herhangi bir gevşeme olması durumunda projelerin ciddi akamete uğrama riski olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Farklı farklı siyasi ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter." diye konuştu. Bir takoz koyulması durumunda milyonlarca yazılımdan oluşan SİHA'ların 1 cm bile hareket edemeyeceğinin altını çizen Bayraktar, "Takoz koyarsanız önüne, 'hiçbir işe yaramıyor dersiniz' aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Geçmişte bunları defaatle yaşadık. Bugün de bu taşların döşendiğini görüyoruz." dedi.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında, yerli ve milli teknoloji çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sunucunun, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, herhangi bir gevşeme olması durumunda projelerin ciddi akamete uğrama riski olduğunu vurgulayarak, kendilerine yönelik 'engelleme' taşlarının şimdiden döşendiğini ifade etti.
"ŞİMDİDEN ENGELLEME TAŞLARININ DÖŞENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Muhalefet partileri temsilcilerinin kendilerini hedef alan açıklamalarına da değinen Bayraktar, "Bu projelerle alakalı, bir gevşeme olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliği kaybetme riski var. En ufak bir gevşeklik, farklı farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter. Burada Akıncı var, o uçarak buraya geldi. On binlerce parçadan oluşan birçok alt sistemden oluşan binlerce yazılım elektronik bileşen var. 2700 kişilik BAYKAR, 13 farklı mühendislik disiplininden oluşuyor. Milyonlarca halkalık yazılımdan geçti ve bugün buraya geldik park ettik orada duruyor. Şu anda hiçbir yere gidemiyor. Bu kadarcık bir takoz yüzünden. Plastikten yapılan takoz, 1 cm bile hareket etmesine engel. Böyle olunca başarısız dersiniz, Akıncı işlevsiz hale gelir. 'Hiçbir işe yaramıyor dersiniz' aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Geçmişte bunları defaatle yaşadık. Şimdiden bunun taşlarının döşendiğini görüyoruz." diye konuştu.
SELÇUK BAYRAKTAR MUHALEFETİN 'ENGELLEME' OPERASYONLARINA TEPKİ / VİDEO
"TEKNOLOJİ ÜRETEMEYEN ÜLKELERİN BAŞINA NE GELİYOR GÖRÜYORUZ"
Türkiye'nin bugüne kadar maruz kaldığı engellemeler olmasa teknolojik anlamda bu kadar geride kalmayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu engelleri aşsak Türkiye uzay çağında olurdu. Bir girişim kurdum, uzayla ilgili çalışmalara başladık. 'Uzayda taş mı bulacağız?' tartışmalarına başladılar. Hemen kuzey komşumuza bakalım, güneye bakalım. Teknoloji üretemeyenlerin başına ne geldiğini görüyoruz. Ukrayna ile aramızda bir ırk birliği, bir din birliği mi var? Yapılan iş o kadar kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor bize." ifadelerini kullandı.
"DIŞA BAĞIMLI OLSAK TERÖRLE MÜCADELE BU KADAR BAŞARILI OLABİLİR MİYDİ?"
Terörle mücadele konusunda SİHA'ların oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, "Dışarıdan alsaydık, terörle mücadelede bu kadar başarılı olabilecek miydik?" dedi.
İBB'NİN ENGELLEMELERİNE SERT TEPKİ: BELLİ KESİMLER HALA İFTİRA VE YALANLA SALDIRIYOR
Bir şeyler yapmaya kalktıklarında, kendilerini engellemek için önlerine takozlar konulduğunu vurgulayan Bayraktar, Siz bir şey yapmaya kalktığınızda, milyon tane zinciri kanaviçe gibi işlemek zincir oluşturmak ne kadar zorsa, ufacık takozlarla engellemek çok çok kolay olduğundan, birilerinin işi de bu olduğundan, toplum da seyirci kaldığından bu tip sonuçlarla karşı karşıya kalmanız çok normal." dedi.
Belli kesimlerden desteği tam olarak göremediklerini ifade eden Bayraktar, "Belli kesimler hala daha iftira ve yalan... Çok net şekilde gördük. Tümüyle bütün mali yükünü kendi üzerimize aldığımız yaptığımız eğitimlerde bunu gördük. Düşünün ki üstüne para vererek yaptığınız işler bunlar. Bu işlere samimi bir yaklaşım olmadığı sürece, kirli siyasi ajandalarla yaklaşıldığında bütün yaptığınız iş yok olup gidiyor." diye konuştu.
İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: İFTİRALAR ÜZERİNDNE SEÇİM KAZANMAYA ÇALIŞILDI
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iftiraları sonrası ilişiği kesip attıklarını ifade eden Bayraktar, "Biz üstüne mali kaynak vererek yaptığımız işte, kamunun kaynakları ile yapıyor hale getirildik. Bu bir siyasi kampanya yapıldı. Bunun üzerinden seçim kazanılmaya çalışıldı. Ne kadar kolay çarpıtılabileceğini gördük. Biz bu konularla alakalı endişeli olduğumuz gibi mücadelede de kararlıyız. Biz SİHA'ların yapılmasında da bunu yaşadık." dedi.
"Ekrem İmamoğlu'na kırgın mısınız" sorusuna da yanıt veren Bayraktar şunları söyledi:
"Şahıslarla değil yaklaşımlarla, düşünceleri besleyen paradigmayla sorunum var. İBB ile biz Teknofest de düzenledik. Bazı hesaplarla konuya yaklaşanlar çamur ve iftira atmaya devam ettiğinde, orada saikle sessiz kalındı. İftiraların hepsine sessiz kalındı. Spesifik olarak bakarsanız kişiselleştirmeyi sevmem, prensipler üzerinden konuşmayı, maraz neyse onun üstünden mücadele etmeyi doğru bulurum. Takozu kaldırmazsanız, maalesef bırakın AKINCI'yı, yüzlerce projeyi yapmamız mümkün değil. Selçuk Bayraktar olarak ben, bu konulara hayatımı vakfettim. Bizimle birlikte yürüyen gençler de devam edecek karar vermesi gereken toplum."
CHP'Lİ İBB'NİN YALANI TESCİLLENMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na '41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu' mahkeme kararıyla tescillenmişti.
CHP'lilerin kasıtlı olarak yaydığı iddialar, Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından gelmiş ve siyasi propaganda malzemesi yapılmıştı.
CHP'Lİ AĞBABA İFTİRA SİYASETİNİN SÜRDÜRMÜŞ, T3 VAKFI SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfının İBB'den destek aldığını iddia etmiş, yalanı kısa süre sonra yüzüne vurulmuştu.
Kimseden bağış ve yer devir veya tahsis alınmadığını belirten Bayraktar, aksine ortak hizmetlere emek ve maddi destek verildiğinin altını çizmişti.
İBB'nin 11 aydır CHP'li Başkan tarafından yönetildiğini kaydeden Bayraktar, "Bize aktarılan bir kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?" sorularını yöneltmişti.
Bayraktar, Ekrem İmamoğlu'nun Ağbaba'nın iftiralarını tekzip etmemesi halinde T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feshedeceklerini bildirmiş ve bir süre sonra da feshetmişti.
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