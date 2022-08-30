Selçuk Bayraktar’dan muhalefetin ’engelleme’ operasyonlarına tepki: Küçücük bir takoz projeleri ciddi akamete uğratır

İBB'NİN ENGELLEMELERİNE SERT TEPKİ: BELLİ KESİMLER HALA İFTİRA VE YALANLA SALDIRIYOR

Bir şeyler yapmaya kalktıklarında, kendilerini engellemek için önlerine takozlar konulduğunu vurgulayan Bayraktar, Siz bir şey yapmaya kalktığınızda, milyon tane zinciri kanaviçe gibi işlemek zincir oluşturmak ne kadar zorsa, ufacık takozlarla engellemek çok çok kolay olduğundan, birilerinin işi de bu olduğundan, toplum da seyirci kaldığından bu tip sonuçlarla karşı karşıya kalmanız çok normal." dedi.

Belli kesimlerden desteği tam olarak göremediklerini ifade eden Bayraktar, "Belli kesimler hala daha iftira ve yalan... Çok net şekilde gördük. Tümüyle bütün mali yükünü kendi üzerimize aldığımız yaptığımız eğitimlerde bunu gördük. Düşünün ki üstüne para vererek yaptığınız işler bunlar. Bu işlere samimi bir yaklaşım olmadığı sürece, kirli siyasi ajandalarla yaklaşıldığında bütün yaptığınız iş yok olup gidiyor." diye konuştu.