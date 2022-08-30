CHP'li İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık'a 10 yıl hapis istemi! Yardım kartlarını PKK'lı ailelere dağıtmış
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Saltık, PKK bağlantılı DİAYDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından sorumlu tutuldu. İddianameye göre, yardım kartları verilenler arasında kırmızı kategoride aranan ve geçtiğimiz yıl yaralı olarak ele geçirilen PKK’nın Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın babası ile Yunanistan’ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmen'in babası da vardı. Savcılık, Saltık’ın “Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, 23 sanıktan 5'inin İBB'de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı.
Davanın 18 Mart'ta yapılan duruşmasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti, daha sonra Saltık ve Taşkın hakkında da soruşturma yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişilerden Yavuz Saltık hakkında iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderdi.
4 İBB ÇALIŞANINA SORUŞTURMA
İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılama devam ederken tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Bunun üzerine savcılığın bu şahıslar hakkında da soruşturma başlattığı, DİAYDER soruşturmasına yansıyan deliller nedeniyle ayrıca İBB çalışanları Hatice Parlar ve Esra Huri Bulduk'un da soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.
DAİRE BAŞKANI İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Bu şüphelilerden İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, Saltık hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı koydu. Saltık'ın yargılanmasına 1 Aralık'ta başlanacak.
SAVCILIK İFADESİ
İddianamede Yavuz Saltık'ın savcılık ifadesine de yer verildi. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının en üst birim amiri olarak görev yaptığını belirten Saltık, DİAYDER isimli bir derneğin varlığından haberdar olmadığını savundu.
Saltık, "Tüm inanç grupları, hemşehri dernekleri, pandemide çalışamayan meslek grupları ile yoğun görüşmeler yaptık ve insanların belediyenin iç mevzuatı çerçevesinde başvuru yapmalarını sağladık. Uygun görülenlere bu yardımlar yapıldı. Söz konusu dernek üyelerini bu şekliyle irtibat kurmaları sebebiyle tanıdım" dedi.
İBB YARDIMLARI PKK'LILARA DAĞITILDI
İddianamedeki tespitlere göre ise market alışverişi için İBB'den temin edilen yardım kartları 20-25 adet olacak şekilde yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amacıyla Mele diye tabir edilen şahıslara verildi. İBB yardım kartlarının dağıtıldığı kişilerden 26'sının PKK terör örgütü üyeliği ve örgütle iltisaklı suç kayıtları tespit edildi.
Yardım kartı verilen şahıslardan Kırmızı Kategoride terörde arananlar arasında yer alan ve 7 Nisan 2021 tarihinde Şırnak kırsalında yaralı olarak ele geçirilen Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın babası, Yunanistan'ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmen'in babası da vardı.
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