AK Parti projeleri İBB’nin tek sığınağı! Vizyonsuz yönetim bir yapının daha üzerine çöktü

Daha önce KİPTAŞ evleri, Halk Ekmek Fabrikası, öğrencilere burs verilmesi gibi; bu proje de CHP'nin türlü engellemeleri ve protestoları ve yargıya taşınma süreçlerine tanık olmuştur. Mevcut İBB yönetiminin siyasi kodları hizmet değil, algı ve reklam üzerine kurulmuştur. İstanbul halkının taktirine."

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