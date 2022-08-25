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AK Parti projeleri İBB'nin tek sığınağı! Vizyonsuz yönetim bir yapının daha üzerine çöktü

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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AK Parti projeleri İBB’nin tek sığınağı! Vizyonsuz yönetim bir yapının daha üzerine çöktü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacağı duyurulan Gaziosmanpaşa stadının 2016 yılında CHP tarafından protesto edildiği ve yapımının engellenmesi için Yargıtay'a taşındığı ortaya çıktı. Stadın AK Parti döneminde yapımına başlandığı ve mevcut yönetime devredildiği belirlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete alınacağı belirtilen Gaziosmanpaşa stadının 2016 yılında CHP tarafından protesto edildiği ve yapımının engellenmesi için Yargıtay'a taşındığı ortaya çıktı.

8 ÜYE HAYIR OYU VERMİŞ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki günlerde açılacağını duyurduğu Gaziosmanpaşa Stadı'na 2016 yılında AK Parti döneminde başlanmış. O dönem hazırlanan 'Tarife Komisyonu-Sosyal Hizmetler Komisyonu Müşterek Raporu'nda sürecin detaylarına ayrıntılı bir şekilde yer verildiği görülüyor.

Komisyon raporunda en dikkat çekici kısım ise CHP'li üyelerin, stadın yapımına 'Karar Katılmıyorum' diyerek karşı çıkması olarak göze çarpıyor. Komisyon üyesi Yunus Can, Önder Polatoğlu, Zafer Polat, Şafak Kır, Dila Damla Öner, M.Sedat Özkan, Cemal Şerifoğlu, Nezih Küçükerden stadın yapımı için hayır oyu veriyor.

SİYASİ KODLARI REKLAM VE ALGI
Konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, "AK Parti kurulduğu günden bu güne kadar tüm kitleleri ilgilendiren yatırımların içinde gençleri hep ilk sıralarda tutmuştur.

CHP'li milletvekillerinin protesto ettiği, yargıya taşıdığı bu değerli projenin 2018 yılı faaliyet raporunda %47 'sinin tamamlandığını görüyoruz.

Daha önce KİPTAŞ evleri, Halk Ekmek Fabrikası, öğrencilere burs verilmesi gibi; bu proje de CHP'nin türlü engellemeleri ve protestoları ve yargıya taşınma süreçlerine tanık olmuştur. Mevcut İBB yönetiminin siyasi kodları hizmet değil, algı ve reklam üzerine kurulmuştur. İstanbul halkının taktirine."

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