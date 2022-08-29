İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.’de cinsel taciz skandalına örtbas

Bana 'Tamam M.S. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' diyerek taciz olayını kapattılar. Bunun üzerine kamera kayıtlarını isteyince kamera kaydı yok, biz yedeğini almadık silinmiş cevabını aldım. Güvenlik amirim bu olayın üzerine gittiği için işine son verdiler. Bizi de işimizle tehdit ettiler" dediği öğrenildi.