29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de cinsel taciz skandalına örtbas

İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de cinsel taciz skandalına örtbas

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
ABONE OL
İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.’de cinsel taciz skandalına örtbas

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara cinsel saldırıda bulundu.

Taciz skandalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de patlak verdi. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin sorumlu olduğu Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak görev yapan şüpheli M.S., iddiaya göre aynı sitede güvenlik görevlisi Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara önceki yıl Nisan ayında cinsel saldırıda bulundu.

Yaşananların ardından taciz mağduru personeller durumu güvenlik amirleri Murat T.'ye bildirdi. Murat T. ise çalışma arkadaşlarının maruz kaldığı tacizi önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan Gültekin, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan ve Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı.

TACİZ ANLARINI ANLATTI

Savcılığa verdiği ifadede taciz anlarını anlatan Ü.D. "Gece vardiyasındaydım. M.S. güvenlik kulübesine geldi. Masaj bahanesiyle elleriyle dokunmaya başladı.

Bunun üzerine ayağa kalktım, o da iyice yanıma yanaşıp saçlarımı koklamaya çalıştı. Olayın şoku ile kendimi dışarı atmaya çalıştım, günlerce kendime gelemedim, hiç kimseye bir şey söyleyemedim. M.S.'ten sürekli kaçmaya başladım" dedi.

KAYITLAR SİLİNDİ SKANDAL ÖRTBAS EDİLDİ

Olayın ardından site yönetimine şikayette bulunduğunu belirten Ü.D., savcılığa verdiği ifadesinde "Site Yönetim Müdürü Serkan Gültekin, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan ve Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu'yla konuştuk.

Bana 'Tamam M.S. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' diyerek taciz olayını kapattılar. Bunun üzerine kamera kayıtlarını isteyince kamera kaydı yok, biz yedeğini almadık silinmiş cevabını aldım. Güvenlik amirim bu olayın üzerine gittiği için işine son verdiler. Bizi de işimizle tehdit ettiler" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ YEDEKLEMESİNİ SÖYLEMİŞ

Çalışma arkadaşlarının uğradığı taciz skandalının ardından işten çıkarılan güvenlik amiri Murat T. de soruşturma kapsamında ifade verdi. Murat T. ifadesinde ", Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan, Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu ve Site Müdürü Serkan Gültekin şikayetten sonra beni yönetime çağırdı. Taciz olayını anlattım. Kamera görüntülerini izlemek istediler.

Site müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.S. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Site müdürüne olayla ilgili görüntüleri yedeklemesini söyledim. Daha sonra ben çıktım" dediği ortaya çıktı.

CHP çocuk tacizini anlatan İBB’nin kitabını savundu CHP ÇOCUK TACİZİNİ ANLATAN İBB'NİN KİTABINI SAVUNDU
CHP’deki taciz skandalında şoke eden detaylar CHP'DEKİ TACİZ SKANDALINDA ŞOKE EDEN DETAYLAR
CHP’de taciz skandalları bitmiyor! CHP'DE TACİZ SKANDALLARI BİTMİYOR!
CHP’deki skandal tacizde şoke eden gelişme CHP'DEKİ SKANDAL TACİZDE ŞOKE EDEN GELİŞME

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA