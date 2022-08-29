İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de cinsel taciz skandalına örtbas
İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara cinsel saldırıda bulundu.
Taciz skandalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de patlak verdi. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin sorumlu olduğu Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak görev yapan şüpheli M.S., iddiaya göre aynı sitede güvenlik görevlisi Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara önceki yıl Nisan ayında cinsel saldırıda bulundu.
Yaşananların ardından taciz mağduru personeller durumu güvenlik amirleri Murat T.'ye bildirdi. Murat T. ise çalışma arkadaşlarının maruz kaldığı tacizi önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan Gültekin, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan ve Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı.
TACİZ ANLARINI ANLATTI
Savcılığa verdiği ifadede taciz anlarını anlatan Ü.D. "Gece vardiyasındaydım. M.S. güvenlik kulübesine geldi. Masaj bahanesiyle elleriyle dokunmaya başladı.
Bunun üzerine ayağa kalktım, o da iyice yanıma yanaşıp saçlarımı koklamaya çalıştı. Olayın şoku ile kendimi dışarı atmaya çalıştım, günlerce kendime gelemedim, hiç kimseye bir şey söyleyemedim. M.S.'ten sürekli kaçmaya başladım" dedi.
KAYITLAR SİLİNDİ SKANDAL ÖRTBAS EDİLDİ
Olayın ardından site yönetimine şikayette bulunduğunu belirten Ü.D., savcılığa verdiği ifadesinde "Site Yönetim Müdürü Serkan Gültekin, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan ve Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu'yla konuştuk.
Bana 'Tamam M.S. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' diyerek taciz olayını kapattılar. Bunun üzerine kamera kayıtlarını isteyince kamera kaydı yok, biz yedeğini almadık silinmiş cevabını aldım. Güvenlik amirim bu olayın üzerine gittiği için işine son verdiler. Bizi de işimizle tehdit ettiler" dediği öğrenildi.
GÖRÜNTÜLERİ YEDEKLEMESİNİ SÖYLEMİŞ
Çalışma arkadaşlarının uğradığı taciz skandalının ardından işten çıkarılan güvenlik amiri Murat T. de soruşturma kapsamında ifade verdi. Murat T. ifadesinde ", Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan, Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu ve Site Müdürü Serkan Gültekin şikayetten sonra beni yönetime çağırdı. Taciz olayını anlattım. Kamera görüntülerini izlemek istediler.
Site müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.S. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Site müdürüne olayla ilgili görüntüleri yedeklemesini söyledim. Daha sonra ben çıktım" dediği ortaya çıktı.
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