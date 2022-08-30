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Son dakika: Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, mesajında, "Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum." dedi.

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