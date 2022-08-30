Bu nasıl öğretmen Kılıçdaroğlu? Biber gazı sıkılan öğretmen dediği bakın kim çıktı! HDPKK üzerinden polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye çalıştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluı sosyal medya hesabından bir gösteri esnasında polisin bir öğretmene biber gazı sıktığını iddia ederek görüntüler paylaştı. Ancak olayın gerçek yüzü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımları sonrası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun öğretmen dediği kişinin kamuda öğretmenlik yapmadığı ve terör şube tarafından defalarca gözaltına alındığını söyleyen Bakan Soylu "Profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU: AL BUNU DİYEN BENİ BEKLESİN
Kılıçdaroğlu, devlette görevli bir öğretmene bir gösteri esnasında biber gazı sıkıldığını iddia ederek ""Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU OLAYIN GERÇEĞİNİ AÇIKLADI
Ancak olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gösteriler esnasında biber gazı sıkılan kişinin daha önce terör şube tarafından defalarca gözaltına alındığını ve kamuda öğretmenlik yapmadığını ifade etti.
İşte Bakan Soylu'nun paylaşımları:
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK'ya sevgin, 3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.
Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?
Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.
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