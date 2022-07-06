CHP çocuk tacizini anlatan İBB’nin kitabını savundu

"CHP, TOPLUMA İDEOLOJİK MESAJLER VERMEK İÇİN GÖRMEZDEN GELİYOR"

Çocuk yayıncılığı konusunda çok hassas hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Aktaa, ''CHP'li İBB yönetiminin topluma ideolojik mesajlar vermek için İstanbul Kitapçısı'nı kullandığını ve toplumun hassasiyetlerini görmezden geldiğini'' söyledi.

Kitap serisinin tanıtımını yapan Dilek İmamoğlu'nun kitabı okuduğuna inanmak istemediğini belirten Aktaa, "Okumadan bu reklamı yaptığını ve çocuğuna da okutmadığını düşünüyorum. Özellikle bu kitap seçilmediyse ve içerik hakkında bilgisi yok ise bir açıklama yapmasını beklerdik. Anlaşılan bundan sonra İstanbul Kitapçısı'ndan çocuklarına kitap alacak ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.