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CHP çocuk tacizini anlatan İBB'nin kitabını savundu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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CHP çocuk tacizini anlatan İBB’nin kitabını savundu

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Kitapçısı'nda satılan 'Çıtır Çıtır Felsefe Serisi' kitaplarındaki 'çocuğun cinsel tacize uğramasına' ilişkin ifadeler sakıncalı bulunmuş ve bakanlık tarafından muzır kitap ilan edilmişti. Kitabın içeriği, bugünkü İBB Meclis toplantısında gündeme geldi. AK Partili üyelerin kitabın içeriğine ve satışına tepki göstermesi sonrası CHP'li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, kitabı savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Kitapçısı'nda çocuklara yönelik satılan "Çıtır Çıtır Felsefe Serisi" kitapları, İBB Meclisinde tartışıldı.

İBB Meclisi temmuz ayı ilk oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

SKANDAL İFADELERİN YER ALDIĞI KİTAP İBB MECLİS GÜNDEMİNDE

AK Partili Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satılan ve tepkiler üzerine 7'si muzır yayın ilan edilen "Çıtır Çıtır Felsefe Serisi" kitaplarıyla ilgili Başkanlık makamına soru önergesi verdi.

Kitaplarda çiftler arasındaki temasın ve çocuk tacizinin açıkça anlatıldığını ifade eden Aktaa, "Kitap, Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu videoda tavsiye ediliyor. Kitapları incelediğinizde isyan ettiren analizler ortaya çıkıyor. Şikayetler üzerine serinin 7 kitabı muzır yayın ilan edildi. İstanbul Kitapçısı'nda satılan kitapların seçimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"CHP, TOPLUMA İDEOLOJİK MESAJLER VERMEK İÇİN GÖRMEZDEN GELİYOR"

Çocuk yayıncılığı konusunda çok hassas hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Aktaa, ''CHP'li İBB yönetiminin topluma ideolojik mesajlar vermek için İstanbul Kitapçısı'nı kullandığını ve toplumun hassasiyetlerini görmezden geldiğini'' söyledi.

Kitap serisinin tanıtımını yapan Dilek İmamoğlu'nun kitabı okuduğuna inanmak istemediğini belirten Aktaa, "Okumadan bu reklamı yaptığını ve çocuğuna da okutmadığını düşünüyorum. Özellikle bu kitap seçilmediyse ve içerik hakkında bilgisi yok ise bir açıklama yapmasını beklerdik. Anlaşılan bundan sonra İstanbul Kitapçısı'ndan çocuklarına kitap alacak ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

"PİS ELLERİNİZİ EVLATLARIMIZDAN ÇEKİN"

"Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin" diyen Aktaa, soru önergesinin ardından kitaptaki görsellerin yer aldığı kağıtları CHP'li meclis üyelerinin masalarına bıraktı.

CHP'li meclis üyeleri tepki gösterirken, oturumu yöneten Okul, Aktaa'yı yerine oturması konusunda uyardı.

CHP'Lİ ÜYE KİTABI SAVUNDU

Aktaa'nın konuşmasının ardından CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, kimsenin çocuklarının yanlış şeylere maruz kalmasını istemediğini belirterek, kitapların, çocukların bu tip durumlara maruz kaldıklarında nasıl davranacağını öğretmeyi amaçladığını savundu.

Kitapla ilgili uzman bir psikoloğa ait olduğunu söylediği görüşleri aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Fransız yazarın kitabında çocuğun büyüme sıkıntıları anlatılıyor. Sapkın durumlar konusunda çocukların gözünü açmaya çalışıyor. 4, 5, 6. sınıf çocuklarının soyut becerileri gelişmediğinden kendilerini koruyabilmeleri için somut ve basit anlatılması gerek. Taciz olayını ve nasıl korunacağını imalarla, soyut ifadelerle anlaması mümkün değil. 'Burnunu karıştırma' demek gibi 'Cinsel organına dokundurma' kuralının en basit şekilde anlatılması gerek."

Tartışmaların ardından soru önergesi oy çokluğuyla Başkanlık makamına havale edildi.

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