Diyanet'ten 30 Ağustos mesajı: Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları vatan haline getiren ecdadımızı, şükran ve minnetle yâd ediyoruz. denildi. Her yıl ağustos ayında nice zaferlere şahitlik etmiş bir millet olarak tarihe damga vuran kahramanlıkların yeniden hatırlandığı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkanlıktan yayımlanan mesajda, her yıl ağustos ayında nice zaferlere şahitlik etmiş bir millet olarak tarihe damga vuran kahramanlıkların yeniden hatırlandığı belirtildi.
Bu sene 100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin de büyük kahramanların öncülüğünde, güçlü ve kararlı bir ordu ile milletin inancı, vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu onurlu bir mücadelenin adı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğini, özgürlüğümüzü simgeleyen ay yıldızlı bayrağımızın gönderden asla indirilemeyeceğini ve asırlardır gök kubbemizde yankılanan ezan seslerinin asla susturulamayacağını bütün cihana ilan eden yeniden diriliş fermanıdır. Bu büyük zaferin elde edilmesinde milletimizin en büyük dayanağı ve gücü ise şüphesiz ki Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen üstün karakteri, mukaddesatı uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan güçlü inancı olmuştur."
"ZAFER, YENİ HEDEFLERE KARARLI ADIMLARLA YÜRÜNMESİNİN İFADESİ"
Açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin ayrıca milletin yeni hedeflere doğru kararlı adımlarla yürümesinin bir ifadesi olduğu bildirildi.
Aziz milletin inancı, ülkesi ve devletinin bekası için canıyla, malıyla fedakarlık yapmasını, bu uğurda tek bir yürek olarak kenetlenmesini her zaman bildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Unutmamak gerekir ki zaferlerle dolu tarihimizi gururla anmamızı anlamlı kılan, ondan gerekli dersleri çıkarabilmektir. 30 Ağustos Zaferi de elbette bugüne ve geleceğe dair bizlere oldukça önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu meyanda, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizler için düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluk kabul edilmelidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları vatan haline getiren ecdadımızı, şükran ve minnetle yad ediyoruz.
Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yüce Allah, birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza buyursun, daim kılsın. Bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
- Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman?
- %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...
- Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?
- Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...
- Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
- 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?
- Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...