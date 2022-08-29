AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı: En yakınının 2.5 katı
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında, ellerindeki seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Birden fazla firmaya bilimsel yöntemlerle anket yaptırdıklarını, AK Parti'nin oylarının da 36-37 bandında olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibinin 2,5 katı oy alıyor" dedi.
A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen oldu.
2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, bilimsel seviyeleri yüksek olan, bilimsel etik kurallarına uyduğuna inandıkları insanlara yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı.
AK PARTİ AR-GE BAŞKANI: OY ORANIMIZ 36-38 ARALIĞINDA
Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu ifade eden Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsür buluyor, bir tanesi 37 diğeri de 37 küsür buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.
"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANINCA OY ORANIMIZ ARTACAK"
Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını ifade eden Şen, "Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor." dedi.
ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA: EN YAKIN RAKİBİNE 2.5 KAT FARK
Lider bazında da parti bazında da algı seviyelerine ilişkin de çalışma yaptıklarını vurgulayan Şen, "Biz anket sorularımızı vatandaşa isimsiz yöneltiyoruz. Düz, yalın öznellik taşımayan soru tipi kullanıyoruz. 'Siz seçimlerde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz' diyoruz, ismi bize vatandaş veriyor." diye konuştu.
Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını vurgulayan Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 – 2.5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor küçük küçük yüzde 1-2." ifadelerini kullandı.
"MUHALEFETİN ADAYI BELLİ DEĞİL İSİM ÇALIŞMASI YAPMIYORUZ"
Muhalefetin adayının belli olmadığı bu nedenle Erdoğan karşısında bir isim vererek anket yapmadıklarını söyleyen Şen, "Bir tarafta bir aday belli, başka bir isim olmadığı için sormuyoruz. Bir cumhurbaşkanı adayının olmaması eksik bilgi ama bu konuda bir çalışma yapmıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
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