AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı: En yakınının 2.5 katı

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANINCA OY ORANIMIZ ARTACAK"

Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını ifade eden Şen, "Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor." dedi.