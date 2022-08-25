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Cumhuriyet gazetesinin "imamlar" yalanına Diyanet'ten yanıt gecikmedi

DİN
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Cumhuriyet gazetesinin imamlar yalanına Diyanet’ten yanıt gecikmedi

Cumhuriyet gazetesinin "İmamlar seçim için sahada" iddialarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü belirtildi.

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