Halk TV'nin yeni iftirası! Düzeltmek zorunda kaldılar! Hedefte yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş var...
Geçtiğimiz günlerde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı. Atama sonrası defalarca yalan haberlerle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan muhalefetin tetikçisi Halk TV, Uğur Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Gerçeğin ortaya çıkması ve Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olmadığının kanıtlanmasının ardından sadece haberde metin değişikliği yapan HALK TV konuya ilişkin bir açıklama yayınlamadı. Diğer yandan HALK TV'den haberi alarak yayınlayan çoğu sitede de yalan haber hala yayınlanıyor.
Atama ve terfi kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Ordulu Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, Tuğgeneralliğe terfi etti. Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı.
ALİ ERBAŞ'IN YEĞENİ YALANI
HALK TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" adlı programda ise İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atanan Uğur Özmen'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğu iddia edildi.
HALK TV ÇALIŞANI SEYHAN AVŞAR
Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti.
YALAN ORTAYA ÇIKTI SADECE METNİ DÜZELTTİLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise bu iddianın gerçek olmadığı açıklarken, bu haberin onlarca site tarafından yayınlanmasına neden olan HALK TV sadece haber metninde değişikliğe gitti.
ÇOĞU SİTEDE HALA YAYINDA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sürekli olarak hedef gösteren HALK TV'nin bir yalanı daha ifşa olurken, SOL TV ve Gerçek Gündem gibi sitelerde bu yalan haber hala yayınlanmaya devam ediyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BASIN BİRİMİNDEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Gazeteci Burak Orhan açıklamalarda bulundu.
İşte Orhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Halk TV son atamalarda jandarmada tuğgeneral olan bir komutanımızın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın yeğeni olduğu yalanını paylaşmıştı Bu iddia yalandı. Dün sosyal medyada haberin yalan olduğunu paylaşınca Seyhan Avşar beni aradı düzelteceğini söyledi.
"ALİ ERBAŞ AMERİKAN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRÜYOR YALANI"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ BULUNMUYOR
Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdüğünü açıkladı.
İŞTE YALAN VE İFTİRANIN DİYALOGLARI
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yalan ve iftiraları Halk TV'ye şöyle yansıdı:
Ayneşur Arslan: "Ali Erbaş, bildiğim kadarıyla da ne denir? Paralı daha doğrusu yüksek fiyatlı bir hastanede"
Emin Çapa: "Ülkenin en pahalı hastanesi."
Ayşenur Arslan: "Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor."
Emin Çapa: "Rabbim, 'Amerikan Hastanesi' demiştir. Biliyorsun daha önce de Rabbimiz, 'Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri' demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler. Herkes keşke orada olabilse… Keşke… Ama şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor."
Ayşenur Arslan: "Hakikaten şehir hastanelerinde ne oluyor, napıyor?"
Emin Çapa: "Kimse gitmiyor, herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor."
Ayşenur Arslan: "Erbaş, hiç aklımızdan çıkmayacak olan Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor."
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