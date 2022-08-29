Yerli ve milli kurumlar neden hedefte? İşte Türkiye’ye kurulun sinsi planın perde arkası

CHP ve yandaş medyası tarafından çok çirkin bir siyaset yürütüldüğüne dikkat çeken Pazarcı, "Ne olduğu belirsiz insanların ortaya attığı iddiaların peşine takılıp oradan siyasi rant devşirmek. Dün FETÖ neler yapıyorsa, kime nasıl iftira atıp kumpas kampanyaları içine giriyorsa bugün de aynı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu iddiaları en çok destekleyenler de FETÖ'cüler, PKK'lılar ve Türkiye düşmanı çevreler" şeklinde konuştu.