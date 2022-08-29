Yerli ve milli kurumlar neden hedefte? İşte Türkiye'ye kurulun sinsi planın perde arkası
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında gerçek dışı ifadeler yayınlandı. Bu durum darbe girişiminden önceki süreçte FETÖ medyasının yaptıklarını akla getirdi. Peki şimdi aynısını CHP medyası mı yapıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı sosyal medya hesapları asılsız paylaşımlarda bulundu.
İddiadan öteye geçmeyen bu çarpıtılmış paylaşımlar bazı basın yayın organlarında da gerçekmiş gibi yayınlandı. Gerçeklik payı olmayan paylaşım ve ifadeler üzerine yargıya başvuruldu.
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş, hukuki işlemlerin başlatıldığını yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.
"YALAN HABERLERE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"
"Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır."
TÜRKİYE'YE YENİ KUMPASLAR DEVREDE
Bu durum darbe girişiminden önceki süreçte FETÖ medyasının yaptıklarını akla getirdi. Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKMEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ MELİK YİĞİTEL
Bir suç örgütünün ortaya attığı iddialar üzerinden Turkuvaz Medya'nın hedef alındığını belirten Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Belge yok bilgi yok, tanık yok, kayıt yok hiçbir şey yok. Şimdi organize suç örgütünün dediklerine inanıp savcılığa suç duyurusunda bulunmak en hafif tabiriyle gerçekten densizlik. Bir organize suç örgütü lideri üzerinden sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki insanları böyle tek tek hedefe koymaya başladılar, en son Serhat Albayrak'ı hedefe koydular. Erdoğan karşıtı olabilirsiniz siyasetin ama Erdoğan karşıtlığı adına düşmanca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermek adına bunu yapmak pervasızlıktır. Siyaset böyle yapılmaz." dedi.
Muhaliflerin medyada istedikleri algıyı oluşturmasının önündeki engelin Turkuvaz Medya olduğuna dikkat çeken Yiğitel, "Yalanlarınızı, pisliklerinizi boca edip doğru diye insanlara yutturuyorsunuz. Biri çıkıp kral çıplak doğrusu bu deyince hoşunuza gitmiyor değil mi? Herkes her şeyi biliyor" ifadelerini kullandı.
AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ EMİN PAZARCI
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise, "Bunların hepsi algı operasyonu, siyaset alabildiğine kirlenmiş durumda. Hiçbir çözüm üretemeyen muhalefet maalesef birtakım organize suç örgütü liderlerinin peşine takıldı." ifadelerini kullandı.
CHP ve yandaş medyası tarafından çok çirkin bir siyaset yürütüldüğüne dikkat çeken Pazarcı, "Ne olduğu belirsiz insanların ortaya attığı iddiaların peşine takılıp oradan siyasi rant devşirmek. Dün FETÖ neler yapıyorsa, kime nasıl iftira atıp kumpas kampanyaları içine giriyorsa bugün de aynı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu iddiaları en çok destekleyenler de FETÖ'cüler, PKK'lılar ve Türkiye düşmanı çevreler" şeklinde konuştu.
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