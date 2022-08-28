Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu! 1 metre metro yapmadan süper kahraman olma çabaları! O fotoğraf sosyal medyayı salladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 yıllık görevi boyunca İstanbul’a 1 metre yeni metro yapmamasına rağmen şehir metrolarında kendisini süper kahraman gibi gösterdiği reklam sosyal medyada alay konusu oldu. Metro istasyonlarındaki yürüyen merdiven ve bantlarda arıza bitmezken, İmamoğlu'nun kendisini nasıl kahraman ettiği ise merak konusu. İşte o görsel...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.
1 METRE YENİ METRO YOK
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na yönelik yapılan bu görsel ise sosyal medyada vatandaşlardan tepki çekerken alay konusu oldu.
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