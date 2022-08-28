Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu! 1 metre metro yapmadan süper kahraman olma çabaları! O fotoğraf sosyal medyayı salladı

1 METRE YENİ METRO YOK

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na yönelik yapılan bu görsel ise sosyal medyada vatandaşlardan tepki çekerken alay konusu oldu.