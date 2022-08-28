28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkındaki gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkındaki gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
ABONE OL
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkındaki gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA