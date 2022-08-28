Belgrad Ormanı’nda kapan kurnazlığı! Bedavaya böyle giriyorlar!

"LASTİK ÇOK DAHA PAHALI"



Belgrad Ormanı'ndan çıkış yapan Kamer Urunay "Girişte 30 lira ödedim. 30 liraya bu yaptıkları değmez. Benim için ters, ben yapmam şahsen. Yapanlar var ama çok yanlış. Ahlaki boyut anlamında yanlış resmen kul hakkı" dedi. Belgrad Ormanı'ndan aracıyla çıkış yapan Emre Sungur ise "90 lira ödedim. 90 lira için değmez, lastik çok daha pahalı. Geçen 4 lastiğe 13 bin lira verdim. Kim yapıyor görmedim ama ben hayatta yapmam" diye konuştu.

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