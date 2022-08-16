İBB başkanı mı kabadayı mı? Ekrem İmamoğlu'dan 'Neden teşekkür etmedin' azarı!
Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yangında büyük bir facia atlatılmıştı. Yangından sonra Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nın vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken İmamoğlu'nun sözlerine ise tepki gösterdi. Yuvanidis'in İmamoğlu açıklamaları sonrası İBB Başkanı telefon ederek adeta kabadayılık dersi verdi. Yuvanidis'ten hesap soran İmamoğlu bu anları ise kayıt altına aldırdı.
Balıklı Rum Hastanesi, 4 Ağustos'ta sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmıştı.
Yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yangında bir facia atlatılmış, 104 hasta yara almadan kurtulmuştu.
YUVANİDİS'TEN TEŞEKKÜR
Balıklı Rum Hastanesi vakfı başkanı Konstantin Yuvanidis yangının ardından Sabah Gazetesi'nen Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Yangında ve daha sonrasında gösterdiği ilgi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yuvanidis, bütün siyasi parti liderlerinin kendisini aradığını ancak sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramadığını belirtti.
İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başjkanı İmamoğlu'nun sözlerine de tepki gösteren Yuvanidis şunları söyledi: Mağdur olan biziz, yangından zarar gören de biziz. O kadar üzüntü ve kargaşa içinde ilk gün teşekkür etmeyi unutmuştuk. Sonra hemen düzeltip, teşekkür ettik. İtfaiye Başkanı'na teşekkür ziyaretine gittim ama bir kare fotoğraf çektirip sosyal medyaya koymadım. Yani bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli.
İMAMOĞLU'NDAN KABADAYILIK DERSİ
Gazetedeki röportajın ardından İmamoğlu kameraların önünde Yuvadasi arayarak adeta kabadayılık yaptı.
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