Kemal Kılıçdaroğlu'nun köstebeği kim? Hükümetin planları CHP'ye nasıl sızdırılıyor? KYK borcu, ÖTV düzenlemesi ve icra affını önceden haber aldı
KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. "İcra affı" düzenlemesine günler kala "Borçlarınızı sakın ödemeyin" diyerek çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Öte yandan geçtiğimiz ay A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Partili Adil Çelik, hükümetin planlarının CHP'ye nasıl ve kim tarafından sızdırıldığını da açıklamıştı. İşte detaylar...
Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala "Borçlarınızı sakın ödemeyin" çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, işte "Kılıçdaroğlu-köstebek" ilişkisinin serüveni:
VARAN 1: KYK BORÇLARI
Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00'da başlayıp 18.00'da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz'da sosyal medya üzerinden "Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısı yaptı.
VARAN 2: ÖTV
Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi. Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: "Araba almayın ÖTV'yi indireceğiz."
VARAN 3: İCRA AFFI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba "1000 liranın altındaki icralık borçların affı" ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen'de gerçekleştirildi. Saat 12'de başlayan Toplantıya Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, , Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Arabacı katıldı. İlk görüşmede düzenlemeyle ilgili yol haritası çıkarılarak ilerleyen günlerde teknik görüşmelere geçildi. 27 Temmuz'da aynı adreste saat 15.00'da başlayan toplantıya Maliye Bakanlıkığının yanı sıra Aile Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve katıldı. Bu toplantının ardından süreç daha da hızlandı.
80 GÜNLÜK ÇALIŞMA
28-29 Temmuz'da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz'daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10'dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos'ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos'taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu'dan "nokta atışı" bir video daha geldi. Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez'de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış "Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor" iddiasını güçlendirdi.
"BAY BÜROKRAT" SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? PLANLAR CHP'YE NASIL SIZDIRILIYOR / VİDEO
Geçtiğimiz A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik hükümetin atacağı adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BAZI BÜROKRATLAR POLİTİZE OLMUŞ DURUMDA
Devletin içinde yer alan bürokratlar farklı görüşlere sahipler. Onlardan beklenen devlet adına verilen görevleri yerine getirmek. Ama çoğu politize olmuş durumda. Görev alanlarının dışına çıkanlar çok oluyor.
KRİPTO HÜCRELER AZ DA OLSA BULUNUYOR
FETÖ tüm mücadeleye rağmen devletin her yerinden sökülüp atılabildi mi? Bürokraside de kripto uyuyan hücreler çok az da olsa bulunuyor. Ama bu çalışmaları yapanlar bulanacak.
CHP KENDİ BAŞINA BİR ŞEY ÜRETEMEZ
2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi neydi? Orta Anadolu'da lojistik merkezi kuracaktı. CHP'nin kendi başına bir şey üretecek bir geçmişi yok.
MİLLİ PİYADE TÜFEĞİNİN PLANLARINI SATMAYA ÇALIŞTILAR
CHP kopya çekme peşinde. Devletin içinde bunlara kopya verenler var. Makine ve Kimya Endüstrisi, Milli piyade tüfeğimizin planlarını ajanlara satmaya çalışan hainler çıkmıştı.
HÜKÜMETİN PLANLARI CHP'YE NASIL SIZIYOR?
CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor.
CHP'YE YAKIN GAZETECİDEN İTİRAF GİBİ SÖZLER
Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan gelişmelere ilişkin YouTube hesabında değerlendirme yapan, CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
"MUHALEFET HÜKÜMETİN HAMLELERİNE İLİŞKİN İÇERİDEN BİLGİ ALIYOR"
Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.
"MUHALEFET İKTİDAR ADIM ATMADAN ÖNCEDEN ÖĞRENİYOR"
CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullandı.
"KYK VE ÖTV İŞİ O NEDENLE ALELACELE DİLE GETİRİLDİ"
Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." dedi.
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