PKK'da büyük panik! Peş peşe itiraflar! "Pençe"nin gazabından kaçış yok

ÖRGÜTTE BÜYÜK PANİK HÂKİM

Teslim olan diğer terörist A.H. ise ifadesinde, "İcra edilen hava harekâtları sonucu, örgüt büyük darbe yiyor. Irak kuzeyinde bulunan lider kadro, hava harekâtı bittikten sonra silahlarını bırakıyor ve civardaki köylere kaçıyor. Ama bize 'sakın bulunduğunuz yerleri bırakmayın' diyorlar. Bu yüzden, örgütte büyük bir panik havası ve moral çöküntüsü var" diye konuştu.