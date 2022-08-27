PKK'da büyük panik! Peş peşe itiraflar! "Pençe"nin gazabından kaçış yok
TSK, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya ağır darbe indiriyor. Teröristlere ‘gerekirse ölün’ talimatı veren sözde lider kadro ise köylere saklanıyor.
TERÖRİSTLER İTİRAF ETTİ
Güvenlik kaynakları, Irak kuzeyinde düzenlenen Pençe serisi operasyonlar sonrasında, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarının da içinde bulunduğu teröristlerin büyük bir panik içine girdiğini ve bulunduğu bölgeleri terk ettiğini duyurdu.
Son günlerde teslim olan terörist sayısındaki artış dikkatlerden kaçmazken, 23 Ağustos tarihinde teslim olan S.T. "Örgütte panik var. Lider kadro kaçmaya başladı. Ama bize bulunduğunuz yerleri terk etmeyeceksiniz, ancak oradan ölünüz çıkar talimatı gönderiyorlar" dedi.
ÖRGÜTTE BÜYÜK PANİK HÂKİM
Teslim olan diğer terörist A.H. ise ifadesinde, "İcra edilen hava harekâtları sonucu, örgüt büyük darbe yiyor. Irak kuzeyinde bulunan lider kadro, hava harekâtı bittikten sonra silahlarını bırakıyor ve civardaki köylere kaçıyor. Ama bize 'sakın bulunduğunuz yerleri bırakmayın' diyorlar. Bu yüzden, örgütte büyük bir panik havası ve moral çöküntüsü var" diye konuştu.
Güvenlik kaynakları, "Birçok masum vatan evladını kandırarak terör örgütüne katan elebaşlarının, şimdi kendi canlarının derdine düştükleri ve gördükleri tatlı rüyanın kâbusa dönüşmeye başladığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde örgütten kaçışlar artacak devam edecek" değerlendirmesini yaptı.
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