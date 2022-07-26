26 Temmuz 2022, Salı
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Hükümetin planları CHP'ye nasıl sızdırılıyor? Bürokrasideki köstebekler kimler?
AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin atacağı yeni adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bürokrasi içinde hala az da olsa FETÖ'cü isimlerin olduğunu söyleyen Çelik, bazı bürokratların politize olduğunun da altını çizdi. Çelik diğer yandan hükümetin planlarının CHP'ye nasıl ve kim tarafından sızdırıldığını da açıkladı. İşte detaylar...