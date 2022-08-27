Sınır dışı edilen göçmen sayısı 73 bin 836'ya ulaştı
Göç İdaresi Başkanlığı, bir hafta içerisinde sınır dışı edilen 2 bin 383 düzensiz göçmenle yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 73 bin 836'ya ulaştığını bildirdi. Sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 200 bin 897 oldu.
Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 19-25 Ağustos tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 200 bin 897 oldu.
5 BİN 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Yine 19-25 Ağustos tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren ve güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı 5 bin 52 oldu. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1847'sinin Afganistan uyruklu, 268'inin Pakistan uyruklu ve 2 bin 937'sinin diğer uyruklardan olduğu belirtildi.
BİR HAFTADA 2 BİN 383 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin de aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, aynı tarihler arasında 1282'si Afganistan, 244'ü Pakistan ve 857'si diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 383 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği kaydedildi. Böylece 2022 yılının başından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 73 bin 836'ya yükseldiği ifade edildi.
Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısının 17 bin 120 olduğu, bunların 4 bin 270'inin Afganistan, 5 bin 148'inin Pakistan uyruklu, 7 bin 702'sinin diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.
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