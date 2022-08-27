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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar tek bir terörist kalmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 29 Ekim 2023’e kadar tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de sanayi esnafıyla buluştu. Burada konuşan Soylu, "29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz" dedi. 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğini hatırlatan Bakan Soylu, "O zamanlar Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.

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