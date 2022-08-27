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81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 821 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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81 ilde ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması: 821 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilde 47 bin 102 personelin katılımıyla yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 821 kişinin yakalandığını açıkladı.

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